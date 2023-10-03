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        Nefes borusuna fasulye kaçan 2 yaşındaki Fatih, tedavi altına alındı

        NEVŞEHİR'de,nefes borusuna fasulye tanesi kaçan 2 yaşındaki Fatih Paşa Özer, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 21:48 Güncelleme: 03.10.2023 - 21:50
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        Nefes borusuna fasulye kaçan 2 yaşındaki Fatih, tedavi altına alındı
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        NEVŞEHİR'de,nefes borusuna fasulye tanesi kaçan 2 yaşındaki Fatih Paşa Özer, tedavi altına alındı.

        Olay, saat 20.00 sıralarında merkez ilçeye bağlı Çiftlik köyünde meydana geldi. Özer ailesi akşam yemeği hazırlığı yaptığı sırada 2 yaşındaki çocukları Fatih Paşa Özer, eline geçirdiği fasulye tanesini ağzına attı. Çocuklarının nefes alamadığını gören aile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Özer, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerde Özer'in soluk borusuna kaçan fasulyenin akciğerine indiği belirlendi. 2 yaşındaki çocuk, tedavisi için Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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