'Ekolojik tarım' yapılan köyde 160 ton erik kurutuluyor

KAPADOKYAAlan Başkanlığı tarafından hazırlanan üst ölçekli planda, ekolojik tarım yapılan köy olarak tescillenen Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Bahçeli köyünde, bu yıl yaklaşık 160 ton erik kurutuluyor. Muhtar Kadir Korkmaz, "Kurutulmuş haliyle 160-170 ton kurutulmuş eriğin iç ve dış piyasaya sürülmesini planlıyoruz. Kurutulmuş erikleri, ABD ve Azerbaycan gibi dış piyasaya da gönderiyoruz. Organik olduğu için talep artıyor" dedi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Bahçeli köyü, Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından hazırlanan üst ölçekli planda, ekolojik tarım yapılan köy olarak tescillendi. Bölgede yaşayan çiftçilerin ürettiği erikler kurutularak, yerli ve yabancı mutfakları süslüyor. Bölgede yetişen sarı, siyah ve pembe türlerindeki erikler evlerin damlarında kurutularak hem ihraç ediliyor hem de bölge halkının en önemli gelir kaynaklarından birini oluşturuyor. Muhtar Kadir Korkmaz, Bahçeli köyünde yaklaşık 50-60 yıl önce kayısı kurutularak başlayan meyve kurutuculuğunun erik ile devam ettiğini belirtti.

'YILLIK ÜRETİMİMİZ 600-700 TON DÜZEYİNDE' Bu yıl 600 ton yaş eriğin değerlendirildiğini belirten Korkmaz, "Kurutulmuş haliyle 160-170 ton kurutulmuş eriğin iç ve dış piyasaya sürülmesini planlıyoruz. Önce kayısıdan başladık. Şu an ilerleyip, gidiyoruz ve daha da ilerlemeyi düşünüyoruz. Erik potansiyelimiz artmaya başladı. Yıllık üretimimiz 600-700 ton düzeyinde. Eriğin kurutulması ile 150-200 ton kuru eriği, iç ve dış piyasaya gönderiyoruz. Kurutulmuş erikleri, ABD ve Azerbaycan gibi dış piyasaya da gönderiyoruz. 10 yıldır ihracatımız devam ediyor. Organik olduğu için talep artıyor. İç ve dış piyasaya ihracımız artarak devam ediyor. Organik olduğu için aroması, lezzeti gün kurusu olarak. Bahçeli köyümüzde 100’ün üzerinde aile bundan yararlanıyor" dedi.