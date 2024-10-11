19 ildeki 1,2 milyar TL dolandırıcılık operasyonunun 76 şüphelisi adliyede

NEVŞEHİR merkezli 19 ilde, yaklaşık 1500 kişinin 1,2 milyar TL'sini dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 76 şüpheli, emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.

Nevşehir'de, mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden dolandırıcıların hedefi olup, 'Görev tamamlayarak para kazanacağı' vaadiyle kandırılan ve şüphelilerin banka hesabına 259 bin 800 TL gönderen kişinin şikayeti sonrası, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Mağdurlara WhatsApp üzerinden yabancı numara ile ulaşan şüphelilerin ülke genelinde yaklaşık 1500 kişiyi aynı yöntemle dolandırdıkları, elde ettikleri 1,2 milyar TL'yi kripto para borsalarında soğuk cüzdanlara aktardıkları belirlendi.