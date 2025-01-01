Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Kapadokya'da yeni yıla eğlenerek girdiler

        TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistler yeni yıla eğlenerek girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 01:19 Güncelleme: 01.01.2025 - 01:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapadokya'da yeni yıla eğlenerek girdiler
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistler yeni yıla eğlenerek girdi.

        Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistlerin yılbaşı kutlamaları için en fazla ilgi gösterdiği mekanlar, volkanik tüfler içerisine oyularak yapılan yeraltı eğlence merkezleri oldu. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, 2025 yılını eğlence merkezlerinde karşıladı. Turistler, havai fişek ve dansöz gösterileriyle eğlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye 2025'e 'merhaba' dedi
        Türkiye 2025'e 'merhaba' dedi
        2025'in bebekleri dünyaya gözlerini açtı
        2025'in bebekleri dünyaya gözlerini açtı
        Dünya başkentlerinden 2025'e merhaba
        Dünya başkentlerinden 2025'e merhaba
        İstanbul'da kaza: 1 ölü 1 yaralı
        İstanbul'da kaza: 1 ölü 1 yaralı
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Çaydanlıkla darba tutuklama
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        "Bu etkinlik bu trafikte olmazdı"
        "Bu etkinlik bu trafikte olmazdı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Darülaceze'ye ziyaret
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        OPET ve Bodrumspor Başkanı Öztürk'ün villası soyuldu!
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        Durgun başladı, 2. yarıda açıldı
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        "Beklediklerim 1985 ile aynı"
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        Fenerbahçe'den stoper harekatı!
        24 kişi ile 2024
        24 kişi ile 2024
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2024'te yılın en önemli spor olayları!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2024'te neler yaşandı neler
        2024'te neler yaşandı neler
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        4 Büyükler bonserviste rekor kırdı!
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’e hızlı bir bakış
        2024’e hızlı bir bakış

        Benzer Haberler

        Liseliler, coğrafi işaretli ürünlerle 'Kapadokya çikolatası' üretti
        Liseliler, coğrafi işaretli ürünlerle 'Kapadokya çikolatası' üretti
        Hafif ticari aracın devrildiği kazada ölü sayısı 2'ye çıktı
        Hafif ticari aracın devrildiği kazada ölü sayısı 2'ye çıktı
        Nevşehir merkezli "fuhuş" operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı
        Nevşehir merkezli "fuhuş" operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı
        AK Parti Nevşehir İl Başkanlığına Muhammed Feyzi Aygün seçildi
        AK Parti Nevşehir İl Başkanlığına Muhammed Feyzi Aygün seçildi
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, AK Parti Nevşehir 8. Olağan İl...
        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, AK Parti Nevşehir 8. Olağan İl...
        Bakan Bayraktar: Dünyadaki bütün gelişmiş ülkeler nükleere sırt çeviriyor,...
        Bakan Bayraktar: Dünyadaki bütün gelişmiş ülkeler nükleere sırt çeviriyor,...