Kapadokya'da yeni yıla eğlenerek girdiler

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistler yeni yıla eğlenerek girdi.

Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistlerin yılbaşı kutlamaları için en fazla ilgi gösterdiği mekanlar, volkanik tüfler içerisine oyularak yapılan yeraltı eğlence merkezleri oldu. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, 2025 yılını eğlence merkezlerinde karşıladı. Turistler, havai fişek ve dansöz gösterileriyle eğlendi.