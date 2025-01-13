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        Otomobille motosikletin çarpıştığı kazada araçlar alev aldı; 2 yaralı

        NEVŞEHİR- Kayseri yolunda otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı, alev alan iki araç kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 00:20 Güncelleme: 13.01.2025 - 00:25
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        Otomobille motosikletin çarpıştığı kazada araçlar alev aldı; 2 yaralı
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        NEVŞEHİR- Kayseri yolunda otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı, alev alan iki araç kullanılamaz hale geldi.

        Kaza, saat 22.30 sıralarında Nevşehir-Kayseri yolu Bozca köyü yakınlarında meydana geldi. Şehmus A. idaresindeki 35 SA 707 plakalı motosiklet ile Kuddusi S. yönetimindeki 38 AHU 215 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler yaralanırken, her iki araçta alev aldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araçlar kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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