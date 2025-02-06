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        Depremzede şair ve ressam: Halen 'Kurtarın' sesleri kulaklarımda

        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde atölyesi yıkılan ve ailesiyle Nevşehir'de yaşamaya başlayan Ressam Mustafa Hamiş (65), depremin ikinci yıl dönümünde yaşadıklarını anlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 11:04 Güncelleme: 06.02.2025 - 11:10
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        Depremzede şair ve ressam: Halen 'Kurtarın' sesleri kulaklarımda
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde atölyesi yıkılan ve ailesiyle Nevşehir'de yaşamaya başlayan Ressam Mustafa Hamiş (65), depremin ikinci yıl dönümünde yaşadıklarını anlattı. Hamiş, "Eşim ve kızlarım birbirlerine sarılmıştı. Ben, 'Deprem oluyor' dedim. Elektrikler kesildi. Sonra apartmandan çıktık. Aşağıda bağrışmalar başladı. Halen, 'Bizi kurtarın' bağrışları kulaklarımda çınlıyor" dedi.

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlere Mustafa Hamiş ve ailesi, Afşin ilçesinde yakalandı. Evi ağır hasar alan Hamiş'in resim atölyesi de yıkıldı. Birçok yakınını depremde kaybeden Hamiş, yaşadığı ilçeden ayrılarak eşi ve çocuklarıyla birlikte Nevşehir'e yerleşti. Yaklaşık 1 ay boyunca öğretmenevinde kalan Hamiş ailesi, Güzelyurt Mahallesi'nde eve geçti. Ressamlık mesleğini burada devam ettirmeye karar veren Mustafa Hamiş, deprem temalı resimler çizerek, yaşadığı acıları tuvaline yansıtmaya devam ediyor.

        Depremin yıl dönümünde yaşadıklarını anlatan Hamiş, "Yüzyılın afeti olarak da bilinen Kahramanmaraş merkezli depremin, ikinci yıl dönümü. Depremi halk şairi ve ressam olarak yaşadım. Depreme evimde yakalandım. Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde 7 katlı apartmanın 4'üncü katında eşim ve kızlarımla kalıyordum. Saat 04.20 sıralarında salonumda oturuyordum. Bilgisayarımı açtım, yazılar yazıyordum. 04.20 de bir uğultu gelmeye başladı. Kanepe gelip gitmeye başladı. Nasıl olduğunu anlayamadan kapıya koştum. Sallantı durmadı. Yatak odasında eşim ve çocuklarım vardı. Onlara koşmaya çalıştım ama ilk etapta başaramadım. Dolaplar devriliyordu Ev adeta savaş alanına döndü. Zor da olsa yatak odasına ulaştım. Eşim ve kızlarım birbirlerine sarılmıştı. Ben, 'Deprem oluyor' dedim. Elektrikler kesildi. Sonra apartmandan çıktık. Aşağıda bağrışmalar başladı. Halen, 'Bizi kurtarın' bağrışları kulaklarımda çınlıyor" diye konuştu.

        'FERYAT, TOZ, DUMAN BİRBİRİNE KARIŞTI'

        Depremde havanın çok soğuk olduğunu ve kar yağdığını aktaran Hamiş, "Petrol istasyonu ile bizim bulunduğumuz yerin uzaklığı 750 metre vardı. Oldukça fazla araç kuyruğu olduğu için ancak 1 saat sonra akaryakıt istasyonuna ulaşabildik. Sonra ailem ile birlikte babamın bağ evine gittik. Orada otururken öğle saatlerinde de yine şiddetli bir sarsıntı oldu. Oturduğumuz yerden havaya kalktık. O anda feryat toz duman birbirine karıştı. Çocuklarım yaşadığımız bu olaydan sonra buralarda kalamayacaklarını Konya’ya gitmek istediklerini söylediler. Yola çıktık. Kayseri’ye geldiğimizde Kayseri de depremden etkilenmişti ve Konya’ya geçerken bir gece Nevşehir Öğretmenevi’nde kaldık. Bizleri bırakmadılar sağ olsunlar. O dönemde İnci Sezer Becel Valimiz bizlere öğretmenevini mekan etti, evimiz oldu" ifadelerini kullandı.

        'MEMLEKETİME GİTTİĞİMDE DUYGULANIYORUM'

        Nevşehir'e geldiklerinde görevlilerin onlara çok yardımcı olduğunu söyleyen Hamiş, "Nevşehir halkı bizlere giyecek gönderdi. Benim ayağımda çorap bile yoktu. Gerek eski Valimiz İnci Hanım ve şimdiki Valimiz Ali Fidan bizimle çok ilgilendi. Nevşehir basını da bizlere sahip çıktı. Herkesten Allah razı olsun. 2 yıldır Nevşehir’de ailemle birlikte yaşıyorum. Bu şehri seviyorum. Halk Eğitim Merkezi’nde bir çalışma odası verdiler. Resim çalışmalarımı burada da yürütüyorum. Depremde ailemden amcam ve dayımla birlikte 5 kişiyi kaybettik. Amcamın hanımının kolu kesildi. Memleketime gittiğimde duygulanıyorum. Allah o günleri kimseye bir daha göstermesin. Korkunçtu, insanlar bağırıp kaçıyorlardı, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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