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        Nevşehir'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması kamerada

        NEVŞEHİR'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 23:15 Güncelleme: 07.02.2025 - 23:20
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        Nevşehir'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması kamerada
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        NEVŞEHİR’de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında merkez Emek Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı’nda meydana geldi. İlhan K. yönetimindeki 51 AAC 214 plakalı yolcu otobüsü ile Doğan T. yönetimindeki 50 FL 550 plakalı otomobil, itfaiye kavşağında çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, 2 araçta da hasar oluştu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen polis ekipleri, 25 yolcuyu Adnan Menderes Otobüs Terminali’ne götürdü.

        Öte yandan, güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen kazada, otobüsün seyir halinde olduğu sırada, kavşaktan ana yola çıkan otomobile çarptığı görüldü.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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