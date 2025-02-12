Plastik geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü

Sümer Mahallesi Yeni Sanayi Caddesi'ndeki plastik geri dönüşüm deposunda, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, deponun büyük bir bölümünü kapladı. İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.

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