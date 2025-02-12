Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Plastik geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü

        NEVŞEHİR'de plastik geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 11:53 Güncelleme: 12.02.2025 - 12:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Plastik geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü
        ABONE OL

        NEVŞEHİR'de plastik geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

        Sümer Mahallesi Yeni Sanayi Caddesi'ndeki plastik geri dönüşüm deposunda, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, deponun büyük bir bölümünü kapladı. İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        CHP’li başkan yardımcılarının telefon trafiği delil dosyasında
        CHP’li başkan yardımcılarının telefon trafiği delil dosyasında
        Katil bıçaktaki parmak izinde!
        Katil bıçaktaki parmak izinde!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Son yolculuğuna Murat 124 ile çıktı!
        Son yolculuğuna Murat 124 ile çıktı!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        VAR'da Sundberg ile Çakır'ın konuşması yok
        VAR'da Sundberg ile Çakır'ın konuşması yok
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        Ayrılığı doğrulayan şarkılı paylaşım
        Ayrılığı doğrulayan şarkılı paylaşım
        Alman devi kendi seçim kampanyasını başlattı
        Alman devi kendi seçim kampanyasını başlattı
        Yüzünde Dilem'in tırnak izleri!
        Yüzünde Dilem'in tırnak izleri!
        Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı!
        Oğuz Çetin hastaneye kaldırıldı!
        Uzun süredir haber alınamıyordu, evinde kemikleri bulundu
        Uzun süredir haber alınamıyordu, evinde kemikleri bulundu
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Parçalanmış halde bulunmuştu! Baba ile amcası tutuklandı!
        Parçalanmış halde bulunmuştu! Baba ile amcası tutuklandı!
        Domuz gribi genç hemşireyi hayattan kopardı
        Domuz gribi genç hemşireyi hayattan kopardı
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"

        Benzer Haberler

        Kapadokya'da üretilen yerli sıcak hava balonları 11 ülkenin semalarında süz...
        Kapadokya'da üretilen yerli sıcak hava balonları 11 ülkenin semalarında süz...
        Manzarasına kar güzelliği eklenen peribacaları dronla görüntülendi
        Manzarasına kar güzelliği eklenen peribacaları dronla görüntülendi
        Nevşehir'de karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Nevşehir'de karla mücadele çalışmaları sürüyor
        Bahçeli'nin Hacıbektaş'ta hibe ettiği arsaya yapılan külliyenin yüzde 60'ı...
        Bahçeli'nin Hacıbektaş'ta hibe ettiği arsaya yapılan külliyenin yüzde 60'ı...
        Nevşehir Belediyespor-Uşakspor: 1-2
        Nevşehir Belediyespor-Uşakspor: 1-2
        Nevşehir'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması kamerada
        Nevşehir'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması kamerada