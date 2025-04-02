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        Nevşehir Belediyespor - Silivrispor: 0-5

        STAT:GaziHAKEMLER: Sait Tuzcu, Mehmet Erdoğan, Abdullah SemerciNEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Gürkan- İsmail, Serdar, İbrahim (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 16:19 Güncelleme: 02.04.2025 - 16:25
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        Nevşehir Belediyespor - Silivrispor: 0-5
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        STAT:Gazi

        HAKEMLER: Sait Tuzcu, Mehmet Erdoğan, Abdullah Semerci

        NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Gürkan- İsmail, Serdar, İbrahim (Dk.76 Bahadır), Serhan, Mehmet (Dk. 42 Engincan), Alaattin (Dk. 46 Göktuğ), Musa,Taha (Dk.46 Recep), Batuhan, Vehbi

        SİLİVRİSPOR: Enes, Ramazan, Mehmet, Emre (Dk.65 Oğuz),Tahsin, Emirhan (Dk. 59 Furkan Polat), Kerim, Emir, Vedat (Dk.79 Furkan Külekçi), Kadircan (Dk.65 Barış), Batuhan (Dk.59 İsmail)

        SARI KARTLAR: Serhan (Nevşehir Belediyespor)

        GOLLER: Dk. 42 Emre, Dk.50 Emir, Dk. 63 ve 75 Furkan, Dk.77 Tahsin (Silivrispor)

        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, evinde ağırladığı Silivrispor'a 5-0 mağlup oldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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