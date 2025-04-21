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        Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin ehliyetsiz sürücüsüne 37 bin lira ceza

        NEVŞEHİR'de, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücüsü M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 01:39 Güncelleme: 21.04.2025 - 01:45
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        Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin ehliyetsiz sürücüsüne 37 bin lira ceza
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        NEVŞEHİR'de, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücüsü M.E.Ç., otomobiliyle önce korkuluklara daha sonra park halindeki otomobile çarptı. Araçta bulunan 2 yolcu ile birlikte yaralanan sürücüye 37 bin TL ceza uygulandı.

        Merkez ilçeye bağlı Zübeyde Hanım Caddesi'nde, polisin 'dur' ihtarına uymayan M.E.Ç., yönetimindeki 34 EAT 647 plakalı otomobille kaçmaya başladı. Polisin takibi sırasında direksiyon hakimiyetini kaybeden M.E.Ç., Milli İrade Caddesi'ndeki bir AVM'nin otoparkındaki korkuluklara, ardından park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan N.O. ile S.Ş. hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yapılan incelemede ehliyetsiz olduğu belirlenen M.E.Ç.'ye 37 bin TL para cezası uygulandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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