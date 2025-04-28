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        Nevşehir'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı- Yeniden

        Yazıişleri müdürlerine'Nevşehir'de 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı' başlıklı haberimizi kaynağından yapılan düzeltmeyle yeniden servis ediyoruz.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 13:25 Güncelleme: 28.04.2025 - 13:30
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        Nevşehir'de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı- Yeniden
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        Yazıişleri müdürlerine

        ‘Nevşehir'de 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı’ başlıklı haberimizi kaynağından yapılan düzeltmeyle yeniden servis ediyoruz. Bu haberin kullanılmasını rica ediyoruz

        YENİDEN

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        Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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