Çöp konteynerine düşen çocuğun sağlık durumu iyi

NEVŞEHİR'de 3 katlı binanın 2'nci katından çöp konteynerine düşen Suriye uyruklu Muhammed Nur El Muhammed'in (2), hastanedeki tedavisi sürüyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Can Şensöğüt, " Kafatasında küçük bir beyin kanaması mevcuttu. Çocuğu yatırdık ve 2 gün takip ettik. Çocuğun genel durumu şu an iyi" dedi.

Olay, önceki gün öğle saatlerinde, Kapucubaşı Mahallesi Tataroğlu Sokak’ta meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed Nur El Muhammed, 3 katlı apartmanın 2’nci katında oturduğu evin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybedip, çöp konteynerine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıyı Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Bu arada olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çocuğun çöp konteynerinin içine düştüğü, çöpün içindeki kedinin panikle dışarı çıktığı yer aldı.

'İKİ GÜN TAKİP ETTİK'

Nevşehir Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Can Şensöğüt, "Çocuk acil servise, 2 gün önce yüksekten düşme sonucu geldi. Yapılan incelemede sağ omzunda ve kolunda bir kırığı vardı. Yine kafatasında bir kırığı vardı. Kafatasında küçük bir beyin kanaması mevcuttu. Çocuğu yatırdık ve iki gün takip ettik. Kontrol filmlerinde kanamada artış olmadı. Biz de çocuğu taburcu etme kararı aldık. Çocuğun genel durumu şu an iyi" dedi.