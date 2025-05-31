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        Nevşehir'de masaj salonuna 'fuhuş' operasyonunda 1 tutuklama

        NEVŞEHİR'de bir masaj salonuna düzenlenen 'fuhuş' operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı; 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 18:31 Güncelleme: 31.05.2025 - 18:35
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        Nevşehir'de masaj salonuna 'fuhuş' operasyonunda 1 tutuklama
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        NEVŞEHİR’de bir masaj salonuna düzenlenen 'fuhuş' operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı; 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2 gün önce masaj salonlarında 'masaj adı altında fuhuş' yaptırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda 2000 Evler Mahallesi'ndeki masaj salonuna operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 kadının, zorla masaj salonlarında çalıştırıldığı ve 'fuhşa teşvik' edildiği belirlendi. F.K., S.Ç. ve H.B. gözaltına alındı. Şüphelilere ait olduğu belirlenen 3 adet lüks araca el konulurken, şüphelilerin ikamet ettiği evde yapılan aramalarda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçundan kazanıldığı düşünülen bir miktar para ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K. tutuklanırken, S.Ç. ve H.B. ise serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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