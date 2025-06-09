'Tahtalı Köprü'nün denge demiri kırıldı; yaya geçişi yapılamadı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan kentin Kapadokya bölgesinde, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk oluştu. Avanos ilçesinde Kızılırmak Nehri üzerinde, 180 metre uzunluktaki, 'Sallanan Köprü' olarak bilinen 'Tahtalı Köprü'nün denge demiri, yoğunluk dolayısıyla kırıldı. Avanos Belediyesi ekipleri tarafından köprü, yaya geçişine kapatıldı. Ekiplerin yaklaşık 40 dakikalık çalışmasının ardından köprü, yeniden kullanıma açıldı.

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