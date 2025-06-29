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        Depremde annesi ve kardeşini kaybeden Dicle, piyano yarışmasında bestesiyle birinci oldu

        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depreminde Adıyaman'da annesi ve kardeşini kaybeden Dicle Hayat Dağdeviren (16), Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen 10.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 20:23 Güncelleme: 29.06.2025 - 20:30
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        Depremde annesi ve kardeşini kaybeden Dicle, piyano yarışmasında bestesiyle birinci oldu
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        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depreminde Adıyaman’da annesi ve kardeşini kaybeden Dicle Hayat Dağdeviren (16), Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde düzenlenen 10. Uluslararası Little Mozart’s Piyano, Keman Festivali ve Yarışması’nda, deprem konulu eserleriyle ‘Piyano Bestecilik’ kategorisinde birinci oldu.

        Adıyaman’da yaşayan Dicle Hayat Dağdeviren, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde annesi ve kardeşini kaybetti. Yaklaşık 11 yıldır piyano çalan Dağdeviren, 10. Uluslararası Little Mozart’s Piyano, Keman Festivali ve Yarışması’na katılmaya karar verdi. Deprem konulu eserleriyle Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde düzenlenen yarışmaya katılan Dağdeviren, piyanoda çaldığı eserleriyle birinci oldu.

        Ürgüp ilçesindeki Yunak Evleri’nde düzenlenen festival ve yarışma sonrasında konuşan Dicle Hayat Dağdeviren, “16 yaşındayım, küçüklüğümden beri müzik ile ilerlemek istedim. Ben 5-6 yıldan beri piyano çalıyorum. Bu sene piyanoda 11’inci senem. Depremden sonra annem ve kardeşimin de ölümünden esinlenerek besteledim. Aynı zamanda bu bestem Adıyaman Belediyesi tarafından hazırlanan deprem belgeselinde film müziği olarak kullanıldı. Eminim ki onlar da benim bestelerimi duyuyorlardır. Hayat müzikle güzel. Bu amaçla burada olmak benim için çok özel bir önem taşıyor. Bugüne kadar 2 beste yaptım. Üzerinde çalıştığım eserlerim var. Umarım onları da yakında duyarsınız” diye konuştu.

        Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde düzenlenen 10. Uluslararası Little Mozart’s Piyano Keman Festivali ve Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri, Vali yardımcısı Mücahit Öztürk, Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul ve diğer katılımcılar tarafından takdim edildi.

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