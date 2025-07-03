Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali başladı

        NEVŞEHİR'in Göreme beldesinde, 'Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali' başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 21:34 Güncelleme: 03.07.2025 - 21:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        NEVŞEHİR’in Göreme beldesinde, ‘Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali’ başladı.

        Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinin at kültürü ve atçılık geleneğinin yaşatılması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla ‘Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali’ düzenlendi. Nevşehir Valiliği himayesinde, Göreme Belediyesi ev sahipliğinde Kılıçlar Vadisi girişinde oluşturulan alandaki etkinliğe, Vali Ali Fidan, Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren ve vatandaşlar katıldı. Festival, Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığında yetiştirilen atların yanı sıra farklı illerden atlarıyla katılan binicilerin geçidi ile başladı.

        Etkinlikte konuşan Vali Fidan, “Kapadokya’nın kalbinde peribacalarının hemen gölgesinde, doğanın tarih ile eşsiz uyumunu barındıran bu coğrafyada ‘At ve Atçılık Kültürü Festivali’nin birincisini düzenliyoruz. Kapadokya, sadece doğal güzellikleriyle, vadileriyle, peribacalarıyla, yeraltı şehirleriyle değil, aynı zamanda eşsiz kültür zenginliğiyle, mimarisiyle, yaşam kültürü ve gastronomi ile de ülkemizin ve dünyanın en önemli coğrafyalarından birisi. Bu bölge aynı zamanda atçılığın mayalandığı yüzyıllardır atçılık geleneğinin yaşatıldığı güzide coğrafyalardan birisi. Güçlü ve dayanıklı atlarıyla da bilinen ‘güzel atlar diyarı’ diye adlandırılan bir coğrafya” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Silivri'deki yangın söndürüldü
        Silivri'deki yangın söndürüldü
        İsrail saldırılarından yeni görüntü paylaşıldı
        İsrail saldırılarından yeni görüntü paylaşıldı
        Trump Putin görüşmesi sona erdi
        Trump Putin görüşmesi sona erdi
        En düşük emekli maaşını belirleyen madde Komisyon'dan geçti
        En düşük emekli maaşını belirleyen madde Komisyon'dan geçti
        Fenerbahçe, Duran için evrak bekliyor!
        Fenerbahçe, Duran için evrak bekliyor!
        İzmir'in 3 ilçesinde yangın seferberliği!
        İzmir'in 3 ilçesinde yangın seferberliği!
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        MİT Başkanı Kalın Hakkari'de
        3 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        3 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Beşiktaş, Abraham'ın maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Abraham'ın maliyetini açıkladı!
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Galatasaray'da Morata kararı!
        Galatasaray'da Morata kararı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede

        Benzer Haberler

        "Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali" başladı
        "Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali" başladı
        Polise yakalanınca namaza duran motosiklet sürücüsüne 23 bin TL ceza
        Polise yakalanınca namaza duran motosiklet sürücüsüne 23 bin TL ceza
        Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Nevşehir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Büfeden sigara çalan 5 kişi tutuklandı
        Büfeden sigara çalan 5 kişi tutuklandı
        Büfeden sigara hırsızlığı kamerada: 5 gözaltı
        Büfeden sigara hırsızlığı kamerada: 5 gözaltı
        Nevşehir'de büfeden hırsızlık yapan 5 şüpheli yakalandı
        Nevşehir'de büfeden hırsızlık yapan 5 şüpheli yakalandı