Nevşehir'den kısa kısa

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, Derinkuyu ilçesine bağlı Özlüce köyünde sahne aldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, tiyatro ekibi, Özlüce İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte "Zelzele" adlı oyunu sahneledi.
Yönetmenliğini Gökhan Eryılmaz'ın yaptığı oyunda, Mehmet Eren Çırak, Tuğba Yıldırım, Berire Gülmez, Rabia Özcan, Ali Sesveren, İbrahim Kaya, Fatih Salman, Gülsen Bayındır ve Hakan Keleş rol aldı.
Tarihi gelişmelerin eğlenceli dille anlatıldığı oyuna çocuklar ilgi gösterdi.
- Kuyuya düşen köpek ekiplerce kurtarıldı
Gülşehir ilçesi Yeniyaylacık köyünde, 13 metre derinliğindeki su kuyusuna köpek düştüğü bilgi alan AFAD ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ekiplerin ortak çalışmasıyla köpek bulunduğu yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi.
- Başkan Savran ortaokul öğrencileriyle buluştu
Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Gazi Ortaokulu'nda düzenlenen "Kariyer Günleri Etkinliği"ne katıldı.
Belediyeden yapıla yazılı açıklamaya göre, okulun konferans salonundaki programda konuşan Savran, belediye olarak yürüttükleri eğitim faaliyetleri ve genç dostu projeleri anlattı.
Savran, kentte eğitim, öğretim kalitesinin artması için gayretlerinin süreceğini ifade etti.