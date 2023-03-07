Nevşehir'den kısa kısa

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NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir ikametten yapılan eşya hırsızlığı ile ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ikamettin hırsızlık olduğunu yönündeki şikayet üzerine polis ekipleri, şüpheli K.Ü'yü yakaladı.

K.Ü'ye ait evdeki aramada, hırsızlığa konu bakır tabaklar, kol saati ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

K.Ü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- Nevşehir'de firari 4 hükümlü yakalandı

Nevşehir'de, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 4 hükümlü yakalanarak cezaevine konuldu.

Polis, haklarında yakalama kararı bulunan hükümlülere yönelik çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.



Çeşitli suçlardan yargılandıkları davalarda haklarında verilen hapis cezaları kesinleşen 4 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

- Acıgöl'de yem yüklü tır devrildi

Nevşehir'den Acıgöl istikametine giden hayvan yemi taşıyan 42 PG 145 plakalı tır, ilçe girişinde yol kenarına devrildi.

Kazada yaralanan olmazken, tırın dorsesindeki yem çuvalları yola savruldu.

Ulaşıma kapanan yol, çuvalların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

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