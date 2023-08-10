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        Nevşehir'de bir vatandaş bahçesinde bulduğu taşın incelenmesini istiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 16:36
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        Nevşehir'de bir vatandaş bahçesinde bulduğu taşın incelenmesini istiyor
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        NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde bir vatandaş, kendisine ait bağ evinin bahçesinde bulduğu ve göktaşı olabileceğini düşündüğü taşın incelenmesini istiyor.

        Bekir Canlı, AA muhabirine, önceki akşam Yeniyaylacık köyü yakınlarındaki bağ evinin balkonunda çay içerken gökyüzünden bir cismin düştüğünü ileri sürerek, yaptığı incelemede daha önce karşılaşmadığı bir taş bulduğunu belirtti.

        Yaklaşık 2 kilo 700 gram ağırlığındaki taşın incelenmesini isteyen Canlı, "Akşam otururken yıldız kayması gibi bir ışık üstümüzden geçerek bahçeye düştü. Araştırma yaptığımızda bir taş dikkatimizi çekti, sıcaktı. Diğer taşlardan da farklıydı. Gök taşı olduğunu düşünüyoruz. Yetkililerin incelemesi için analize göndermek istiyorum." dedi.

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