Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Hacı Bektaş Veli'yi Anma Etkinlikleri'nde konuştu:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 22:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Hacı Bektaş Veli'yi Anma Etkinlikleri'nde konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        NEVŞEHİR (AA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Köklerimiz ulu bir çınar. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, Allah'ın izniyle hiçbir şey bağlarımızı koparamadı, koparamayacak." dedi.

        Bakan Yerlikaya, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 752. Yıl Dönümü Anma Etkinlikleri"ne katıldı.

        Törende konuşan Yerlikaya, Türkiye'nin 85 milyonluk büyük bir aile olduğunu belirterek, "Biriz, iriyiz, diriyiz." ifadesini kullandı.

        Yerlikaya, Yesevi Ocağı'nda yanan kandilin Kafkaslar'dan Anadolu'ya, Balkanlar'dan dünyanın dört bir yanına uzanarak, bin yıldan beri ışığıyla insanlığın yolunu aydınlatmaya devam ettiğini söyledi.

        Bu yolun kardeşlik ve muhabbet yolu olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Bu yol, Peygamber Efendimizin yolu, Hazreti Ali'nin, Ehl-i Beyt'in yolu, bu yol kurtuluş yolu. Köklerimiz ulu bir çınar. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, Allah'ın izniyle hiçbir şey bağlarımızı koparamadı, koparamayacak. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında da bu bağ güçlenerek devam edecek." diye konuştu.

        "Türkiye Yüzyılı" ifadesinin kimlik siyaseti değil birlik ve kucaklaşma siyaseti olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Türkiye Yüzyılı'nın temelinde, kadim devlet geleneğimiz, bizi var eden değerlerimiz var. Harcında ise Yunus'un aşkı, Mevlana'nın sevgisi, Hacı Bektaş Veli'nin nefesi var. Gönül sultanlarının, Hacı Bektaş Veli'nin nasihatlerini aklımıza da kalbimize de nakşederek, Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz. Bizler aynı ışığın pervanesi, aynı çınarın dalıysak, nazımız da niyazımız da ancak birbirimize geçer. Ayrımız gayrımız olmadan, son kalemiz Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında huzur ve güven içinde yaşamaya devam edeceğiz."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Malatya'da bir dakikada 2 deprem
        Malatya'da bir dakikada 2 deprem
        Kuruçeşme'de göçük! 2 kişi enkazdan kurtarıldı
        Kuruçeşme'de göçük! 2 kişi enkazdan kurtarıldı
        Heyecan devam ediyor!
        Heyecan devam ediyor!
        2. Şule Çet vakasının sanığı yine cinayete karıştı
        2. Şule Çet vakasının sanığı yine cinayete karıştı
        Cengiz Ünder F.Bahçe için İstanbul'da!
        Cengiz Ünder F.Bahçe için İstanbul'da!
        Selahattin Baki'den Galatasaray'a gönderme
        Selahattin Baki'den Galatasaray'a gönderme
        Babasının gözü oğluna ışık oldu!
        Babasının gözü oğluna ışık oldu!
        Paşa 90+3'te kazandı!
        Paşa 90+3'te kazandı!
        İstanbul'da tüyler ürperten olay! ATM sırasında cinayet!
        İstanbul'da tüyler ürperten olay! ATM sırasında cinayet!
        Caddede drifte 20 bin lira!
        Caddede drifte 20 bin lira!
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        Zaniolo'ya 27 milyon euro
        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        53 yılın zirvesinde! Balıklar için alarm
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Küle dönen Hawaii'de can kaybı 80'e yükseldi
        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        Rezidansın balkonundan ateş açmıştı! İranlı model çıktı!
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Aras Bulut İynemli'den 'Disney Plus' açıklaması
        Gladyatör temalı dövüş
        Gladyatör temalı dövüş
        Orhan Veli haklıymış! Mevsimsel depresyon...
        Orhan Veli haklıymış! Mevsimsel depresyon...
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Bakan Ersoy: Tarihi dokuya zarar veren 500'ün üzerinde kaçak yapı yıkıldı
        Bakan Ersoy: Tarihi dokuya zarar veren 500'ün üzerinde kaçak yapı yıkıldı
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Nevşehir'de "Şehir Buluşmaları" programında k...
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Nevşehir'de "Şehir Buluşmaları" programında k...
        Nevşehir'de çocuk oyun parkı yandı
        Nevşehir'de çocuk oyun parkı yandı
        Özel figürlü balonlar, Kapadokya'da gökyüzünü süsledi
        Özel figürlü balonlar, Kapadokya'da gökyüzünü süsledi
        Hacı Bektaş Veli'nin fikir ve düşünceleri insanlığın yolunu aydınlatıyor
        Hacı Bektaş Veli'nin fikir ve düşünceleri insanlığın yolunu aydınlatıyor
        Kapadokya semaları figürlü balonlarla renklendi
        Kapadokya semaları figürlü balonlarla renklendi