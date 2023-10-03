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        KÜN öğrencileri 4 farklı projeyle TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı

        Kapadokya Üniversitesi (KÜN) öğrencileri, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca (BİDEB) yürütülen program kapsamında 4 farklı projeyle destek almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 16:18 Güncelleme: 03.10.2023 - 16:18
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        KÜN öğrencileri 4 farklı projeyle TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı
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        Kapadokya Üniversitesi (KÜN) öğrencileri, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca (BİDEB) yürütülen program kapsamında 4 farklı projeyle destek almaya hak kazandı.

        KÜN'den yapılan yazılı açıklamada, BİDEB'in "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı"na başvuran okulun psikoloji bölümü öğrencilerinin TÜBİTAK desteği alacağı bildirildi.

        Açıklamada, danışmanlığını Doç. Dr. Derya Atalan Ergin'in yaptığı, "Evcil hayvan sahibi olup olmama durumunun ergenlerde kimlik bunalımı ile ilişkisi", "Üniversite öğrencilerinin sosyal iyi olma ve gelişmeleri kaçırma korkusu düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi" ve "Ergenlerde sosyal medya kullanımı sıklığı ile yalnızlık arasındaki ilişkinin incelenmesi" projeleri ile danışmanlığını doktor öğretim üyesi Zekeriya Temircan'ın yaptığı, "Üstün yetenek ve ruh sağlığı arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi" projelerinin destek almaya hak kazandığı kaydedildi.

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