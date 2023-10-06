NEVÜ'nün 2023-2024 Akademik Yılı törenle açıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin (NEVÜ) 2023-2024 Akademik Yılı açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri müzik dinletisi sundu, semah gösterisi yapıldı.

Vali Ali Fidan, törende yaptığı konuşmada, yeni akademik yılın hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Üniversiteler, toplumların geleceğe dönük umut, özlem ve düşüncelerini programlayan, devletlerin gelecek planları için önemli fonksiyonlar üstlenen kıymetli bilim yuvalarıdır. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, kurulduğu günden bu yana gayretli bir çabanın, hızlı bir gelişmenin içindedir. Başarılı çalışmalarını emin adımlarla devam ettirmektedir. Bu kapsamda üniversitemizin tüm çalışanlarını tebrik ediyorum." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin de bir toplum için en kıymetli kaynağın iyi eğitilmiş nitelikli insan gücü olduğunu, gençlerin de bu gücün en dinamik kesimini temsil ettiğini söyledi.

Bu potansiyelin etkin ve üretken hale getirilmesinin yolunun sistemli ve doğru eğitimle mümkün olacağını ifade eden Aktekin, şunları kaydetti:

"NEVÜ, gerçekleştirdiği eğitim öğretim ve bilimsel çalışmaların yanı sıra şehir, bölge, ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile üniversite misyonunu en doğru şekilde yerine getirme gayretindedir. Üniversitemiz, başarılarını her geçen yıl artıran bir kurumdur. Bugüne kadar gerek devletimizin gerekse hayırseverlerin desteği ile fiziki yapılanmamızı birçok üniversiteden çok daha ileriye taşıdık. Bu kapsamda bizden önce görev yapmış tüm yöneticilere teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından 2023 YKS sonuçlarına göre NEVÜ'ye yüksek puanla yerleşen öğrencilere hediye takdim edildi.