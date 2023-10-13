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        GÜNCELLEME - Nevşehir ve Niğde'deki uyuşturucu operasyonunda 38 şüpheli tutuklandı

        Nevşehir ve Niğde'de polisin helikopter destekli eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 38'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 16:02 Güncelleme: 13.10.2023 - 16:02
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        GÜNCELLEME - Nevşehir ve Niğde'deki uyuşturucu operasyonunda 38 şüpheli tutuklandı
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        Nevşehir ve Niğde'de polisin helikopter destekli eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 38'i tutuklandı.

        Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonunda gözaltına alınan 82 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüphelilerden 40'ı sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye götürüldü, 42'si emniyette ifadeleri alınarak serbest bırakıldı.

        Savcılık sorgusundan sonra mahkemeye sevk edilen 40 şüpheliden 38'i hakimlikçe tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda 10 Ekim'de Niğde ve Nevşehir kent merkezleri ile bazı ilçe ve beldelerde 82 şüpheliye ait 86 adrese polis helikopteri, dron ve dedektör köpeklerin desteği ile eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

        Özel harekat polislerinin de yer aldığı 340 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 82 şüpheli gözaltına alınırken baskın yapılan adreslerde 7 kilo 313 gram sentetik uyuşturucu, 262 gram esrar, 6,5 gram eroin, 233 sentetik uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 11 ruhsatsız tabanca ile 119 fişek ele geçirilmişti.

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