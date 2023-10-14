Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu sona erdi

        Nevşehir'de düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda dereceye giren sporcular belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 22:17 Güncelleme: 14.10.2023 - 22:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir'de düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda dereceye giren sporcular belli oldu.

        71 ülkeden 2 bin 434 sporcunun katılımıyla bu yıl 10'ncusu düzenlenen yarışlarda, Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'ndan verilen startla koşmaya başlayan sporcular, bölgedeki vadi, patika ve köy içi yolları aşarak yeniden aynı meydandaki bitiş noktasına ulaştı.

        119 kilometrelik parkurda erkeklerde, Dmitry Mıtyaev birinci, aynı ülkeden Farkhad Isakov ikinci, İran'dan Mohammadreza Jelodar üçüncü oldu.Kadınlarda da birinciliği Rusya'dan Ekaterina Mityaeva elde etti.

        63 kilometrelik parkurda erkeklerde birinci Mestan Turhan, ikinci İrem Can Ayaz, üçüncü ise Malta'dan Ryan Farrugia olurken kadınlarda Almanya'dan Kim Schreiber birinciliği, Rusya'dan Varvara Shikanova ikinciliği, Aysel Yalaç Dolay da üçüncülüğü elde etti.

        38 kilometrelik parkurda erkeklerde birinciliği Estonya'dan Alejandro Forcades, ikinciliği İtalya'dan Martin Dematteis, üçüncülüğü ise Rusya'dan Yury Shtankov elde ederken kadınlarda Avustralya'dan Simone Brick birinci, Almanya'dan Dioni Gorla ikinci, Tuğçe Karakaya da üçüncü oldu.

        Kapadokya Ultra Trail Koşusu'nda derece elde eden sporcular için yarın ödül töreni düzenlenecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        Hamas'ın liderlerinden Halid Meşal Habertürk'te
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Netanyahu: Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?
        Netanyahu: Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?
        Bakan Fidan Sisi ile görüştü
        Bakan Fidan Sisi ile görüştü
        Inter'den Mauro Icardi itirafı!
        Inter'den Mauro Icardi itirafı!
        İbre 140 km'de takılı kaldı
        İbre 140 km'de takılı kaldı
        Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı! Pazar için dikkat!
        Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı! Pazar için dikkat!
        Fethiye'de sokaklar göle döndü
        Fethiye'de sokaklar göle döndü
        Montella'dan Boey sözleri!
        Montella'dan Boey sözleri!
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        Tarihi mezar taşlarından okundu
        Tarihi mezar taşlarından okundu
        Konya'da tarihi gece!
        Konya'da tarihi gece!
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        'Baba' dava
        'Baba' dava
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de refüje çarpan minibüsteki 7 kişi yaralandı
        Nevşehir'de refüje çarpan minibüsteki 7 kişi yaralandı
        Kapadokya manzarasıyla fotoğraf çekilirken 6 metrelik kayalıktan düştü
        Kapadokya manzarasıyla fotoğraf çekilirken 6 metrelik kayalıktan düştü
        Hırvat genç kız Nevşehir'de Müslüman oldu
        Hırvat genç kız Nevşehir'de Müslüman oldu
        Termos ithal ederken üretici oldu
        Termos ithal ederken üretici oldu
        Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu başladı
        Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu başladı
        2 ildeki 'torbacı' operasyonunda 40 şüpheli adliyede (2)
        2 ildeki 'torbacı' operasyonunda 40 şüpheli adliyede (2)