Nevşehir'de Filistin'e destek konvoyu düzenlendi
Nevşehir'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarınca, Filistinlilere destek amacıyla konvoy düzenlendi.
Nevşehir'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarınca, Filistinlilere destek amacıyla konvoy düzenlendi.
Nevşehir İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğündeki etkinliğe katılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi yakınında bir araya geldi.
Edilen duanın ardından ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli flamaları taşıyan katılımcılar araçla kent merkezinde çeşitli caddeleri dolaştı.
Konvoy Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi önünde sona erdi.