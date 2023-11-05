Milli Eğitim Bakanı Tekin, Nevşehir'de "2023 Liberal Düşünce Kongresi"ne katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen "2023 Liberal Düşünce Kongresi"ne katıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde, Liberal Düşünce Topluluğunca (LDT) gerçekleştirilen kongre, ilçedeki bir otelin toplantı salonunda yapıldı.

Kongreye katılan Bakan Tekin, burada katılımcılara hitap etti.

Kongre, farklı salonlarda "Ekonomide yükselen devletçilik" ve "Yeni çalışmalar, genç akademisyenler" konulu oturumlarla devam etti.

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