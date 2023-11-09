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        GÜNCELLEME - Nevşehir'de polise asılsız ihbarda bulunan genç kız serbest bırakıldı

        Nevşehir'de, polisi arayıp kaçırıldığı yönünde asılsız ihbarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan genç kız serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 18:20 Güncelleme: 09.11.2023 - 18:20
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        GÜNCELLEME - Nevşehir'de polise asılsız ihbarda bulunan genç kız serbest bırakıldı
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        Nevşehir'de, polisi arayıp kaçırıldığı yönünde asılsız ihbarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan genç kız serbest bırakıldı.

        Polisi arayan S.K. (16), Van'ın Erciş ilçesinden teyzesini ziyaret için Nevşehir'e geldiğini, zorla alıkonularak cinsel tacize uğradığını ve araziye bırakıldığını öne sürdü.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, belirtilen bölgede S.K'yi bulamayınca ihbar için aranan telefonun sinyalinden genç kızın kaldığı adresi tespit etti.

        Kent merkezindeki adrese giden polis, misafir olarak kaldığı evde internet kesintiye uğradığı için vakit geçirmek amacıyla asılsız ihbarda bulunduğunu itiraf eden genç kızı gözaltına aldı.

        Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen genç kız, savcılıkça ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

        Genç kızın ailevi nedenlerden dolayı "Çocuk Koruma Kanunu" kapsamında tedbir kararı uygulanması amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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