GÜNCELLEME - Nevşehir'de polise asılsız ihbarda bulunan genç kız serbest bırakıldı

Nevşehir'de, polisi arayıp kaçırıldığı yönünde asılsız ihbarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan genç kız serbest bırakıldı.

Polisi arayan S.K. (16), Van'ın Erciş ilçesinden teyzesini ziyaret için Nevşehir'e geldiğini, zorla alıkonularak cinsel tacize uğradığını ve araziye bırakıldığını öne sürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, belirtilen bölgede S.K'yi bulamayınca ihbar için aranan telefonun sinyalinden genç kızın kaldığı adresi tespit etti.

Kent merkezindeki adrese giden polis, misafir olarak kaldığı evde internet kesintiye uğradığı için vakit geçirmek amacıyla asılsız ihbarda bulunduğunu itiraf eden genç kızı gözaltına aldı.

Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen genç kız, savcılıkça ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Genç kızın ailevi nedenlerden dolayı "Çocuk Koruma Kanunu" kapsamında tedbir kararı uygulanması amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildiği öğrenildi.