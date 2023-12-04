Mısır ve Faslı balon pilot adayları Kapadokya'da eğitim alıyor BEHÇET ALKAN - Sıcak hava balon pilotu olmak isteyen Mısır ve Faslı öğrenciler, Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Türk Hava Kurumu (THK) Balon Uçuş Okulu'nda teorik ve pratik eğitimden geçiyor.

BEHÇET ALKAN - Sıcak hava balon pilotu olmak isteyen Mısır ve Faslı öğrenciler, Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Türk Hava Kurumu (THK) Balon Uçuş Okulu'nda teorik ve pratik eğitimden geçiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün izniyle geçen yıl faaliyete başlayan okulda, sıcak hava balon pilotu olmak isteyenlere özel eğitim imkanı sunuluyor.

Dört uzman personel ve dört öğretmen pilotun görev yaptığı okulda, yabancı pilot adayları ücret karşılığında eğitim alabiliyor.

Mısır ve Fas'taki turizm merkezlerinde balon turu sunan firmalarda görev almak isteyen 10 pilot adayı, ilçeye bağlı Mustafapaşa köyündeki Kapadokya Üniversitesi'nde teorik eğitim alarak THK balonlarıyla pratik eğitime tabi tutuluyor.

Balonu hazırlama, farklı hava koşullarında kalkış, uçuş ve iniş dersleri alan pilot adayları, eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkelerinde görev alabilecek.

THK öğretmen pilot Gökhan Uçaroğlu, AA muhabirine, yerli pilotların yetiştirilmesi ve pilot olanların da lisans yenilemelerine yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

İlk kez yabancı öğrencilere eğitim verdiklerini, Mısır ve Fas'tan 10 öğrenciyi ağırladıklarını belirten Uçaroğlu, şöyle konuştu:

"Öncelikle teorik eğitim alan adaylara, sonra uçuş eğitimine başlıyoruz. 3 haftalık teorik eğitimin ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yapılan sınavda başarılı olan adaylar uçuş eğitimine başladı. Havalar müsaade ettiği sürece 17,5 saat uçuş eğitimi alıyorlar. Ardından kontrol uçuşuna girecekler. Bundan da geçtikten sonra balonla uçabilecek yetiye sahip olacaklar. Dünyada her gün 150 balonun uçtuğu tek yer Kapadokya. Coğrafi yapı olarak olağanüstü güzellikte. Meteorolojik durumu balon uçuşuna çok elverişli, görsel olarak da geniş alana sahip. Bu bölgeyi tanımaları ve aynı zamanda ticari balonculuk faaliyeti yoğun olduğu için Kapadokya'da eğitim alıyorlar."

Faslı pilot adayı El Mehdi Ait Byed, Kapadokya'nın sıcak hava balonculuğu açısından önemli bir merkez olduğuna dikkati çekti.

Kapadokya'da balon pilotluğu eğitimi almanın heyecan verici olduğunu aktaran Byed, "Kapadokya çok güzel bir yer. Ülkemde, özellikle Marakeş'in çevresinde manzarası güzel çöl ve dağlık alanlar var. Orada uçacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.

- "Kapadokya balon pilotluğu eğitimi konusunda en iyi yer"

Mısırlı Mahmoud Ali de profesyonel öğretmen pilotlardan eğitim almanın mesleki geleceği açısından değerli olduğunu kaydetti.

Uzun zamandır balon pilotu olmayı hayal ettiğini anlatan Ali, "Mısır ve Fas'tan benim gibi balon pilotu olmak isteyen arkadaşlarla Kapadokya'dayız. Burası sıcak hava balon pilotluğu eğitimi alma konusunda en iyi yer. Teori eğitimimizin ardından profesyonel eğitmenlerimizden pratikleri öğreniyoruz. Kapadokya özellikle balon turu için çok güzel bir yer." ifadelerini kullandı.