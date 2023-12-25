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        Nevşehir'deki huzur ve güven uygulamalarında 52 zanlı hakkında işlem yapıldı

        Nevşehir'de jandarma ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamalarında 52 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 15:17 Güncelleme: 25.12.2023 - 15:17
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        Nevşehir'deki huzur ve güven uygulamalarında 52 zanlı hakkında işlem yapıldı
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        Nevşehir'de jandarma ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamalarında 52 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında bazı adres ve araçlarda arama yaptı.

        Aramalarda, 124 litre kaçak içki, 8 kilo 700 gram kaçak tütün, 4 bin 620 makaron, 66 gram esrar, 80 gram uyuşturucu madde, 100 gram kenevir tohumu, 95 uyuşturucu hap, 7 hassas terazi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 52 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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