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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Nevşehir'de protesto edildi

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Nevşehir'de kınandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 14:22 Güncelleme: 03.05.2024 - 14:22
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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Nevşehir'de protesto edildi
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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Nevşehir'de kınandı.

        Tarihi Kurşunlu Camisi'nde cuma namazı sonrası İHH öncülüğünde düzenlenen protestoya AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Filistin bayrakları ve İsrail'i kınayan döviz taşıyan katılımcılar adına açıklama yapan Halil Arı, Gazze'deki Müslümanların 7 Ekim 2023'ten bu yana dünyanın gözü önünde zulme uğradığını söyledi.

        Faşist İsrail'in 1948 den beri devam ettirdiği baskı, işgal ve ölüm politikalarını daha da artırdığını vurgulayan Arı, şunları kaydetti:

        "Her zaman ve zeminde yüksek sesle tepkimizi ifade etmemiz artık ertelenemez bir vazifedir. Gazze gıda, elektrik, doğalgaz, su, tıbbi malzeme başta olmak üzere tüm insani ihtiyaçlardan mahrum haldedir. Uluslararası paydaşlarımızla beraber hazırladığımız özgürlük filosu da türlü ayak oyunları ile bozulmaya çalışılmaktadır ancak biz vazgeçmeyeceğiz. Gazze'nin masumlarına mahcup olmamak için her yolu denemeye devam edeceğiz."

        Basın açıklamasının ardından, Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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