Nevşehir'de "JASAT Mercek-6" operasyonunda nisan ayında 74 zanlı yakalandı
Nevşehir'de geçen ay düzenlenen "JASAT Mercek-6" operasyonunda 74 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Nevşehir'de geçen ay düzenlenen "JASAT Mercek-6" operasyonunda 74 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "JASAT Mercek-6" operasyonu kapsamında, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, il ve ilçelerde 17-30 Nisan tarihleri arasında haklarında yakalama kararı bulunan 74 firariyi gözaltına aldı, işlemlerinin ardından 10 zanlı tutuklandı.
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