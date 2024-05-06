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        Nevşehir'de "JASAT Mercek-6" operasyonunda nisan ayında 74 zanlı yakalandı

        Nevşehir'de geçen ay düzenlenen "JASAT Mercek-6" operasyonunda 74 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 16:17 Güncelleme: 06.05.2024 - 16:17
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        Nevşehir'de "JASAT Mercek-6" operasyonunda nisan ayında 74 zanlı yakalandı
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        Nevşehir'de geçen ay düzenlenen "JASAT Mercek-6" operasyonunda 74 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "JASAT Mercek-6" operasyonu kapsamında, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, il ve ilçelerde 17-30 Nisan tarihleri arasında haklarında yakalama kararı bulunan 74 firariyi gözaltına aldı, işlemlerinin ardından 10 zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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