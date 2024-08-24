Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de sağanak sonrası sel meydana geldi

        Nevşehir'in Göreme beldesinde sağanak sonrası meydana gelen sel hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 20:12 Güncelleme: 24.08.2024 - 20:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de sağanak sonrası sel meydana geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir’in Göreme beldesinde sağanak sonrası meydana gelen sel hasara neden oldu.

        Göreme beldesinde akşama doğru sağanak etkili oldu.

        Gaferli Mahallesi'nde sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle, park halindeki 2 otomobil, toprak kayması nedeniyle eğimli yerden düştü. Araçlarda hasar oluştu.

        Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde de sel nedeniyle arazi aracı selin ortasında mahsur kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail çekilince yıkımın boyutu ortaya çıktı
        İsrail çekilince yıkımın boyutu ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 138 yıllık hayalimize ulaşmayı ümit ediyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 138 yıllık hayalimize ulaşmayı ümit ediyoruz
        Camide duygulandıran not!
        Camide duygulandıran not!
        Biri çocuk 4 kişiye mezar oldu!
        Biri çocuk 4 kişiye mezar oldu!
        Cani koca döverek öldürdü!
        Cani koca döverek öldürdü!
        Bir fışkırıyor, bir kayboluyor! Açıklama geldi
        Bir fışkırıyor, bir kayboluyor! Açıklama geldi
        Aslan'da rota sol bek!
        Aslan'da rota sol bek!
        Michelin değil Mengen yıldızı
        Michelin değil Mengen yıldızı
        İsrail basını: Netanyahu Biden'a söz verdi
        İsrail basını: Netanyahu Biden'a söz verdi
        Adalet Bakanı Tunç'tan Mehmet Şimşek açıklaması: Kasıtlı yaklaşım
        Adalet Bakanı Tunç'tan Mehmet Şimşek açıklaması: Kasıtlı yaklaşım
        Uyku keki uyarısı!
        Uyku keki uyarısı!
        Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde!
        Narin'i arama çalışmaları 3'üncü gününde!
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        Ferdi Kadıoğlu tarihe geçecek!
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        CHP lideri Özel: Cumhurbaşkanı adayı değilim
        Dünya dönmeyi durdursaydı ne olurdu?
        Dünya dönmeyi durdursaydı ne olurdu?
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
        Arkadaş tatili
        Arkadaş tatili
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        Vücudunuzda kanserli hücre var mı? Bu 13 işarete dikkat!
        "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler!" gerçekten söylendi mi?
        "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler!" gerçekten söylendi mi?
        İsyanları konuşuldu
        İsyanları konuşuldu

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Nevşehir'de tarım işçileri ile mahalleli arasında sopa, bıçak ve yumruklu:...
        Nevşehir'de tarım işçileri ile mahalleli arasında sopa, bıçak ve yumruklu:...
        Kapadokya Rallisi pazar günü koşulacak
        Kapadokya Rallisi pazar günü koşulacak
        Nevşehir'de 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
        Nevşehir'de 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
        Nevşehir'de trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi
        Nevşehir'de trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi
        Nevşehir'de polis "dar alan" uygulaması gerçekleştirdi
        Nevşehir'de polis "dar alan" uygulaması gerçekleştirdi