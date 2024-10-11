Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir Belediyesi altyapı çalışması başlattı

        Nevşehir Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) arasında imzalanan protokol çerçevesinde kent merkezinde gerçekleştirilecek altyapı projesi çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 10:47 Güncelleme: 11.10.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir Belediyesi altyapı çalışması başlattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) arasında imzalanan protokol çerçevesinde kent merkezinde gerçekleştirilecek altyapı projesi çalışmalarına başlandı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde içme suyu ihtiyacının karşılanması ve mevcut altyapının yenilenmesi amacıyla belediye ile DSİ arasında imzalanan protokol çerçevesinde çalışma başlatıldı.

        Toplam 950 milyon lira tutarındaki projenin ilk etabında yer alan çalışmada, Çat beldesi yakınlarındaki kuyulardan alınacak su, yaklaşık 14 kilometrelik hat ile il merkezine getirilerek depolara aktarılacak.

        Belediye Başkanı Rasim Arı, 3 terfi merkezi, 3 toplama deposu ve enerji nakil hattının yapılacağı alanları inceledi.

        Yetkililerden bilgi alan Arı, projenin 177 milyon liraya ihale edilen ilk etabının yaklaşık 300 günde bitirilmesinin hedeflendiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "2019 yılında başlattığımız büyük bir altyapı hamlesi vardı. Şehir merkezinde kullandığımız içme suyunun asbestli borulardan kurtarılmasıyla alakalı büyük bir altyapı hamlesi başlatmış ve akabinde de bu altyapı hamlesini ana isale hatlarımızın değişimiyle taçlandırmıştık. Bugün şükürler olsun ki yine bize nasip oluyor. Mevcut altyapımızda meydana gelen kaçaklar ve arızalardan dolayı ciddi bir ekonomik kayıp ve su kaybı yaşıyoruz. Bunu önlemiş olacağız."

        Arı, kentin altyapı sorunlarını bertaraf edecek projeye desteklerinden dolayı DSİ yetkililerine de teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Başörtüsü inceleniyor! Rojin ile ilgili son durum!
        Başörtüsü inceleniyor! Rojin ile ilgili son durum!
        8 ayda 900 ekstrem doğa olayı yaşandı!
        8 ayda 900 ekstrem doğa olayı yaşandı!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Montella'nın Karadağ 11'i
        İsrail İran'a yanıt konusunda sonuca varamadı
        İsrail İran'a yanıt konusunda sonuca varamadı
        1500 kişiyi 1.2 milyar TL dolandırdılar! Çete lideri berbermiş!
        1500 kişiyi 1.2 milyar TL dolandırdılar! Çete lideri berbermiş!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Milton Kasırgası sonrası çalışmalar sürüyor
        Milton Kasırgası sonrası çalışmalar sürüyor
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        Orkun Kökçü, Ada yolcusu!
        'Sur canisi'ni hatırlattı! Kan donduran mesajlar!
        'Sur canisi'ni hatırlattı! Kan donduran mesajlar!
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        Ekim ayında hangi balıklar yenir?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Sağlığımız için içtiğimiz 'su' bizi zehirleyebilir mi?
        Sağlığımız için içtiğimiz 'su' bizi zehirleyebilir mi?
        6 Şubat'ta 48 kişi burada öldü! Ceza değil ödül!
        6 Şubat'ta 48 kişi burada öldü! Ceza değil ödül!
        'Emily in Paris' dizisi Fransa ve İtalya arasında kapışmaya yol açtı
        'Emily in Paris' dizisi Fransa ve İtalya arasında kapışmaya yol açtı
        Obama'dan Trump'a: Sadece egosunu ve parasını önemsiyor
        Obama'dan Trump'a: Sadece egosunu ve parasını önemsiyor
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"
        "Türkiye'nin en iyi yönetilen kulübüyüz"

        Benzer Haberler

        19 ildeki 1,2 milyar TL dolandırıcılık operasyonunun 76 şüphelisi adliyede
        19 ildeki 1,2 milyar TL dolandırıcılık operasyonunun 76 şüphelisi adliyede
        Nevşehir merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7...
        Nevşehir merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7...
        TZOB Başkanı Bayraktar: Patatese bu sene bir müdahale bekliyoruz
        TZOB Başkanı Bayraktar: Patatese bu sene bir müdahale bekliyoruz
        TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, patates tüketimine yönelik talep oluştu...
        TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, patates tüketimine yönelik talep oluştu...
        Nevşehir'de jandarma ekipleri eylülde 22 bin 999 aracı kontrol etti
        Nevşehir'de jandarma ekipleri eylülde 22 bin 999 aracı kontrol etti
        Nevşehir kabak çekirdeğinin üretimi coğrafi işaretle arttı
        Nevşehir kabak çekirdeğinin üretimi coğrafi işaretle arttı