Nevşehir'de "1. Ulusal Yapay Zeka Buluşması" düzenlendi

Nevşehir'de, Kapadokya Üniversitesi (KÜN) tarafından "1. Ulusal Yapay Zeka Buluşması" düzenlendi.

KÜN'ün Ürgüp ilçesindeki yerleşkesinde gerçekleştirilen program, yapay zeka alanında çalışma yürüten akademisyen ve uzmanlarla öğrencileri bir araya getirdi.

KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, programdan önce düzenlenen basın toplantısında, dünyanın yapay zeka ile tanışmasının ardından büyük bir dönüşümün içine girdiğini, tarihteki kırılmalardan birinin daha yaşanmakta olduğunu belirtti.

Yapay zeka teknolojilerinin sağlıktan sanata, eğitimden iş dünyasına kadar birçok alanı etkilediğini kaydeden Karasar, "2016 yılından bu yana dünya yapay zekada değişim içinde. Türkiye bu konuda hiç geride değil. Farkındalığı yüksek ancak ulusal bazda koordinasyon sağlanması lazım. Bu nedenle programımız kritik bir öneme sahip. Bu buluşma sadece akademik dünyayı bir araya getirmekle kalmıyor, iş dünyasının liderleri, girişimci ve öğrencilerle çok geniş bir yelpazeyi kapsıyor. 14 panel ve birçok oturumla zengin içerik oluşturmayı hedefledik." dedi.

Türkiye Yapay Zeka Platformu Eşbaşkanı, İstanbul Teknik Üniversitesi Veri Bilim ve Analitiği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Altan Çakır ise konunun uzmanlarının bir araya gelerek yapay zekanın gelişimi ile ilgili görüşlerini dile getirmesinin önemli olduğunu söyledi.

Çakır, "Türkiye'de TÜİK verilerine göre 31 milyon çalışan var. Bunların yaklaşık 17 milyonunun işlerinin, yapay zekadan direkt etkileneceği görülüyor. Türkiye'nin gayri safi milli hasılasına önümüzdeki 5 senede en az yüzde 5 katkı öngörülüyor. Bu perspektiften baktığımızda yapay zeka teknolojilerinin hem akademik hem iş hem kamu tarafından dikkati çekeceğini net olarak görmekteyiz." diye konuştu.