NEVÜ ile Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı arasında işbirliği protokolü imzalandı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ile Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı arasında denetimli serbestlik hizmetleri alanında işbirliği protokolü imzalandı.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasındaki işbirliği protokolü için imza töreni düzenlendi.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ile Cumhuriyet Başsavcılığı adına Cumhuriyet savcısı Onur Küçükkaraca'nın imzaladığı protokolle eğitim ve iyileştirme, bağımlılıkla mücadeleye yönelik faaliyetler, ortak projeler, personel ve koruma kurullarına yönelik faaliyetler ile sosyal, kültürel ve kamuya yararlı çalışmalara yönelik uygulamalar yapılacak.