Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon gerçekleştirdi.

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