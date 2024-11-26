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        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Nevşehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 19:46 Güncelleme: 26.11.2024 - 19:46
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        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Nevşehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyonda 2 şüpheli yakalandı, 44 gram sentetik uyuşturucu, 8,48 gram esrar ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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