Nevşehir'de otomobilin bahçeye düşmesi güvenlik kamerasında
Nevşehir'de otomobilin apartman bahçesine düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Nevşehir'de otomobilin apartman bahçesine düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
M.İ. idaresindeki 68 ADZ 443 plakalı otomobil, Kapucubaşı Mahallesi Yüceyol Sokak'ta kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir apartmanın demir korkuluklarını aşarak binanın bahçesine düştü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki 2 kişi, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, otomobilin demir korkulukları kırarak apartman bahçesine düşmesi yer alıyor.
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