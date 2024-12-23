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        Nevşehir'de otomobilin bahçeye düşmesi güvenlik kamerasında

        Nevşehir'de otomobilin apartman bahçesine düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 13:10 Güncelleme: 23.12.2024 - 13:10
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        Nevşehir'de otomobilin bahçeye düşmesi güvenlik kamerasında
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        Nevşehir'de otomobilin apartman bahçesine düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        M.İ. idaresindeki 68 ADZ 443 plakalı otomobil, Kapucubaşı Mahallesi Yüceyol Sokak'ta kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir apartmanın demir korkuluklarını aşarak binanın bahçesine düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki 2 kişi, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, otomobilin demir korkulukları kırarak apartman bahçesine düşmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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