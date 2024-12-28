AK Parti Nevşehir İl Başkanlığına Muhammed Feyzi Aygün seçildi
AK Parti Nevşehir İl Başkanlığının 8. Olağan Kongresinde Muhammed Feyzi Aygün, başkan seçildi.
AK Parti Nevşehir İl Başkanlığının 8. Olağan Kongresinde Muhammed Feyzi Aygün, başkan seçildi.
Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'ndaki kongrede, mevcut Başkan Ali Kemikkıran aday olmadı.
Tek liste ile gidilen kongrede Muhammed Feyzi Aygün, AK Parti Nevşehir İl Başkanı seçildi.
Kongreye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Genel Başlan Yardımcısı Belgin Uygur, Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, teşkilat yöneticileri ve partililer katıldı.
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