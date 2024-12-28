AK Parti Nevşehir İl Başkanlığına Muhammed Feyzi Aygün seçildi

Kongreye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Genel Başlan Yardımcısı Belgin Uygur, Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, teşkilat yöneticileri ve partililer katıldı.

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