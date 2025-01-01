Nevşehir Valisi Fidan, görevi başındaki personelin yeni yılını kutladı

Nevşehir Valisi Ali Fidan, görevi başındaki personelin yeni yılını kutladı.

Beraberindeki İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz ve İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu ile Nevşehir Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkezini ziyaret eden Fidan, daha sonra Avanos girişindeki uygulama noktasını denetledi.

Görevlilerden bilgi alan Vali Fidan, personelin yeni yılını kutladı.

Durdurulan araç sürücüleri ile yolcuların da yeni yılını kutlayan Fidan, ardından Merkez İlçe Jandarma Karakolu ile Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezini ziyaret etti.

112 Acil Çağrı Merkezi ve Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezini de (GAMER) ziyaret eden Vali Fidan, yılbaşı gecesinin huzur içerisinde geçmesi için tüm tedbirleri söyledi.​​​​​​​