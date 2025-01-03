Turistler Kapadokya'yı "microlight" ile gökyüzünden keşfediyor

MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Türkiye'nin peri bacalarıyla ünlü turizm merkezlerinden Kapadokya'ya gelen yerli ve yabancı turistler, bölgeyi "microlight (motorlu hafif hava aracı)" ile havadan keşfetme fırsatı yakalıyor.

Peribacaları, kayadan oyma yer altı şehirleri, tarihi mekanları ve sıcak hava balon turuyla çeşitli turizm etkinliklerine sahip Kapadokya'da, ilgili kurumlardan alınan izinlerin ardından hava aracı "microlight" ile de uçuşlar yapılmaya başlandı.

Bir firmanın düzenlediği 20 dakikalık uçuşlara katılan turistler, peribacalarını gökyüzünden farklı deneyimle keşfetmenin heyecanını yaşıyor. Firmanın yetkilisi Sultan Şen, AA muhabirine, "microlight" turlarıyla bölgeye yeni turizm penceresi kazandırdıklarını söyledi. Ziyaretçilerden olumlu dönüşler aldıklarını belirten Şen, "Kapadokya'ya yeni ve heyecanlı aktivite kazandırdığımız için mutluyuz. Kapadokya'daki bu eşsiz ve doğal güzellikleri 'microlight' ile gelen ziyaretçilerimize gezdiriyoruz." dedi.

- Uçuş 20 dakika sürüyor Pilot Serkan Şen de ziyaretçilerin iki kişilik hava aracında pilot eşliğinde uçuş gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Uçuşların Kapadokya bölgesinde yeni başladığını vurgulayan Şen, bölgeye bu hava araçlarını resmi olarak kazandırdıklarını ifade etti. Pilot Mehmet Nuri Şen ise bölgede yapılan ticari balon uçuşlarına ek olarak "microlight" uçuşları yaptıklarını anlattı.

Gün boyunca uçuş yapabildiklerini belirten Şen, şunları kaydetti: "Paşabağı bölgesinden kalkış yaptıktan sonra Çavuşini, Aşk Vadisi, Kızılçukur Vadisi, Göreme, Ortahisar, Üç Güzeller ve Devrent'i gezip geliyoruz. Bir turiste tüm gün boyunca gezip göremeyeceği yerleri, 20 dakikalık uçuşla gösteriyoruz. 'Microlight', stabil uçuştan ziyade daha keyifli ve adrenalinli bir hava aracıdır. Yolculardan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Gökyüzünden eşsiz bölgemizin güzelliklerini görme imkanı sunuyoruz."