Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de kar yağışı etkili oldu

        Nevşehir'de aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 15:28 Güncelleme: 22.02.2025 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de kar yağışı etkili oldu
        ABONE OL

        Nevşehir'de aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde geceden itibaren yeniden başlayan ve aralıklarla etkisini artıran yağış sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü.

        Kaldırımlarda ve araçların üzerinde kar birikintileri oluşurken bazı vatandaşlar, iş yerlerinin önündeki karı temizledi.

        Belediye ekipleri de park ve bahçelerde kar küreme çalışması yaptı.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte yağışın aralıklarla gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Diş hekimini başından vurdu! Müthiş iddia... "2 çocuğumun babası çıktı!"
        Diş hekimini başından vurdu! Müthiş iddia... "2 çocuğumun babası çıktı!"
        17 yaşında gelen ölüm! "Sevgilime kim yazdı" cinayeti!
        17 yaşında gelen ölüm! "Sevgilime kim yazdı" cinayeti!
        Mertens’in pili bitiyor!
        Mertens’in pili bitiyor!
        7000 günle kıdem tazminatı
        7000 günle kıdem tazminatı
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Motokuryeler için yasak kalkıyor!
        Motokuryeler için yasak kalkıyor!
        “Kafanda kurmuşsun” diyenlere inanmayın!
        “Kafanda kurmuşsun” diyenlere inanmayın!
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        Bu sene grip neden ağır geçiyor?
        Bu sene grip neden ağır geçiyor?
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        Kar, sinemalara iyi geldi
        Kar, sinemalara iyi geldi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kalp hastası kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi
        Kalp hastası kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi
        "Teknik adam dokunuşu!"
        "Teknik adam dokunuşu!"
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Kutluay atlama noktası
        Kutluay atlama noktası
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        Tuhaf konser trendi
        Tuhaf konser trendi
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de dolandırıcılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Nevşehir'de dolandırıcılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Nevşehir'de, 50 ülkeden 350 masa tenisçinin madalya mücadelesi sona erdi
        Nevşehir'de, 50 ülkeden 350 masa tenisçinin madalya mücadelesi sona erdi
        "Rafadan Tayfa: Kapadokya" filmi maceranın başladığı Nevşehir'de izlendi
        "Rafadan Tayfa: Kapadokya" filmi maceranın başladığı Nevşehir'de izlendi
        Japon iş insanları Nevşehir Belediyesini ziyaret etti
        Japon iş insanları Nevşehir Belediyesini ziyaret etti
        Nevşehir'de tarihi eser niteliğinde 68 obje ele geçirildi
        Nevşehir'de tarihi eser niteliğinde 68 obje ele geçirildi
        Hava muhalefeti Kapadokya'da turistleri balon turu yerine cip safariye yönl...
        Hava muhalefeti Kapadokya'da turistleri balon turu yerine cip safariye yönl...