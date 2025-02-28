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        Nevşehir İl Müftüsü Güzel'den ramazan ayı açıklaması

        Nevşehir İl Müftüsü Kazım Güzel, öğrenilen ibadetlerin hayatın geneline yansıtılmasını ve Kur'an-ı Kerim ile buluşmamış kişilere ramazan ayı vesilesiyle ulaşılması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 09:27 Güncelleme: 28.02.2025 - 09:35
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        Nevşehir İl Müftüsü Güzel'den ramazan ayı açıklaması
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        Nevşehir İl Müftüsü Kazım Güzel, öğrenilen ibadetlerin hayatın geneline yansıtılmasını ve Kur'an-ı Kerim ile buluşmamış kişilere ramazan ayı vesilesiyle ulaşılması gerektiğini söyledi.

        Güzel, AA muhabirine, orucun iman edenlerin şereflenebileceği güzel bir amel olduğunu belirtti.

        Orucun, sadece yeme ve içmenin yapılmadığı bir ibadet gibi anlaşılmaması gerektiğini vurgulayan Güzel, "Oruç, bütün vücut ve azalarımızın ibadetidir. Hazreti Muhammed Aleyhisselam, kişinin yeme ve içmesini terk etmesi ama haramdan uzak durmadan tuttuğu oruçtan kalan tek şeyin sadece açlık olacağını duyurarak irademize ve aklımıza oruç tutturmamız gerektiğini aktarır." diye konuştu.

        Ramazanın gönüllerin yenilenmesi için fırsat ayı olduğunu ifade eden Güzel, şöyle devam etti:

        "Hayatın tümünü ramazan ayı kalitesinde yaşamalıyız. Zamanın bütününü ramazanda öğrendiğimiz standartta ibadet, kulluk şuuru ve imanla yaşayabilme ahlakını keşfetme fırsatına ermiş olacağız. Biz çeşit çeşit nimetlerle iftar ve sahur yaparken Gazze'de, Myanmar'da ve Doğu Türkistan başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde sıkıntıda olan Müslüman kardeşlerimize imdat etmeliyiz. Onların da güzel bir ramazan ayı geçirmesini sağlamak için maddi ve manevi yardımda bulunmalıyız. Ramazan ayında, camilerden uzak duran kardeşlerimizi tekrardan camilerimize kazandıralım. Kur'an-ı Kerim ile buluşamamış kardeşlerimizin Kur'an-ı Kerim ile buluşmalarını sağlayalım."

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