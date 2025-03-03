Yıldız halterciler, Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında madalya hedefliyor

BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de 4 yıl önce başladıkları halterde önemli başarılar elde eden Hatice Kızmaz ile Yasin Mert Gülen, Türkiye ve Avrupa şampiyonalarına hazırlanıyor.

Okullardaki yetenek taramalarında fiziki yapılarının haltere uygun olduğunu fark eden milli takım antrenörü Burak Erdoğan'ın yönlendirmesiyle ağırlık çalışmaya başlayan Hatice ve Yasin Mert, kısa sürede birçok başarı kazandı.

2021 yılında ilk antrenmanlarının ardından katıldıkları okul sporları müsabakalarında şampiyonluk elde eden Hatice Kızmaz 21 Şubat'ta Denizli'de 49 kiloda, Yasin Mert Gülen ise 28 Aralık'ta Muğla'da 81 kiloda Türkiye ikinciliği elde etti.

Antrenör Burak Erdoğan nezaretinde haftanın 6 günü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki spor salonunda antrenmanlarına devam eden 15 yaşındaki iki sporcu, mayısta gerçekleştirilecek 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası ve 2-10 Ağustos'ta Polonya'da yapılacak Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'na madalya hedefiyle hazırlanıyor.

- "Antrenman için 40 kilometrelik yoldan geliyorum"

Halterci Kızmaz, AA muhabirine, antrenmana ikamet ettiği 40 kilometre uzaklıktaki Kaymaklı beldesinden geldiğini söyledi.

Önceden voleybola ilgi duyduğunu ve okul takımında yer aldığını anlatan Hatice, halterle tanıştıktan sonra bu spordan kopamadığını belirtti.

Burak Erdoğan'ın kendisini fark etmesiyle 4 sene önce haltere başladığını ifade eden Hatice, "Antrenman için günlük 40 kilometrelik yoldan geliyorum. Minikler şampiyonasında Türkiye birinciliğim var. Mayıs ayında düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'ndan güzel bir derece elde edip milli takıma girmeyi istiyorum. Polonya'da yapılacak yarışmaya katılarak bayrağımızı en güzel şekilde dalgalandırmak istiyorum." diye konuştu.

- "En büyük destekçim annemdir"

Yasin Mert Gülen ise futbol oynarken kendisini halterde başarıya koşan bir sporcu olarak bulduğunu, elde ettiği ulusal derecelerle de motivasyonunun arttığını söyledi.