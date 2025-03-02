Emeklilikten sonra hayalinin peşinden koşup turist rehberi oldu

BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de yaşayan 61 yaşındaki emekli astsubay Yunus Kervan, Hava Kuvvetleri Komutanlığından emekli olduktan sonra hayali olan profesyonel turist rehberliğini 17 yıldır sürdürüyor.

Hava Teknik Okullar Komutanlığından 1983 yılında ikmal astsubayı olarak mezun olduktan sonra İzmir, Amasya ve Kayseri'de görev yapan Kervan, 2005 yılında emekli oldu.

Emeklilikten sonra uzun yıllar hayalini süsleyen profesyonel turist rehberi olabilmek için adım atan Kervan, 2005 yılında üniversite sınavına girerek Kapadokya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği Bölümünü kazandı.

Eğitiminin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığınca açılan sınava girerek profesyonel turist rehberi kokartı alan Kervan, 2008'den beri Kapadokya'yı ziyarete eden turistlere İngilizce rehberlik yapıyor.

Neşeli tavırlarıyla dikkati çeken Kervan, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini yabancı turistlere anlatıyor.

Kervan, AA muhabirine, Hava Teknik Okullar Komutanlığında İngilizce öğrendiğini, İzmir'de göreve başladığında Çeşme gibi turistik yerlerde turistlerle pratik yaparak lisanını geliştirdiğini söyledi.

Turist rehberliğinin ülkenin aynası niteliğinde değerli bir meslek olduğunu, yabancılara yaşadığı toprakları anlatmaktan keyif aldığını vurgulayan Kervan, gençlik yıllarından beri arzu ettiği mesleği yapmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 17 yıldır sürdürdüğü mesleğinin emeklilik hayatına renk kattığını ifade eden Kervan, "Burada farklı milletlerden insanlara rehberlik yapıyoruz. Misafirlerimizden enerji alırken onlara da enerjimizi yansıtıyoruz." dedi.

- "Hayalimin peşinden koştum"

Kervan, emekliliğin kişinin ideallerinin önüne geçen bir engel olmadığını, aksine hayallerin gerçekleştirilebileceği bir süreç olduğunu vurguladı.

Üniformalı bir meslekten turist rehberliğine geçişin kendisine yeni bir hayat sunduğunu belirten Kervan, şunları kaydetti:

"Emekli olduktan sonra dershaneye gittim. 2005-2007 arasında Kapadokya Meslek Yüksekokulu'nda eğitimimi tamamladım. Rehberlik sevdiğim bir meslek. Misafirlerin buradaki gözü ve kulağı olup gezdiği yerleri daha belirgin yapıyoruz. Kapadokya, Türkiye'nin kalbi ve en önemli ziyaret noktası. Burada misafirleri ağırlamaktan, güzel bilgiler vermekten ve onları mutlu etmekten keyif alıyorum. Benimle gezenler çok mutlu oluyor. Hem bilgi veriyor hem de morallerini düzeltiyoruz. Buradan memnun ayrılmalarını sağlıyoruz. Emekli olunca hayat bitmiyor. Emekli olmak bir kenara oturup ölümü beklemek değildir. Rehber olmayı arzu ediyordum ve hayalimin peşinden koştum. İngilizce çalıştım, dershaneye gittim, sınavı kazanmak için çabaladım ve rehber oldum."