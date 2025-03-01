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        Nevşehirliler sahura mehter takımının marşlarıyla uyandı

        Nevşehir'de vatandaşlar, sahura belediye mehter takımının marşlarıyla uyandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 13:13 Güncelleme: 01.03.2025 - 13:17
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        Nevşehirliler sahura mehter takımının marşlarıyla uyandı
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        Nevşehir'de vatandaşlar, sahura belediye mehter takımının marşlarıyla uyandı.

        Nevşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, mehter takımı Cevher Dudayev Mahallesi sakinlerini seslendirdiği marşlarla sahura kaldırdı.

        Başkan Rasim Arı'nın da eşlik ettiği mehteran takımını bazı vatandaşlar evlerinin balkon ve penceresinden izledi.

        Mahalledeki sokakları gezen ekip çeşitli marşları seslendirdi.

        Başkan Arı, sokakta karşılaştığı vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

        Galeri
        Galeri

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