Nevşehirliler sahura mehter takımının marşlarıyla uyandı
Nevşehir'de vatandaşlar, sahura belediye mehter takımının marşlarıyla uyandı.
Nevşehir'de vatandaşlar, sahura belediye mehter takımının marşlarıyla uyandı.
Nevşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, mehter takımı Cevher Dudayev Mahallesi sakinlerini seslendirdiği marşlarla sahura kaldırdı.
Başkan Rasim Arı'nın da eşlik ettiği mehteran takımını bazı vatandaşlar evlerinin balkon ve penceresinden izledi.
Mahalledeki sokakları gezen ekip çeşitli marşları seslendirdi.
Başkan Arı, sokakta karşılaştığı vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.
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