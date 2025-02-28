Kozaklı Jeotermal Isıtmalı Sera OTB Parsel Tahsis Sözleşmeleri İmza Töreni yapıldı

Kozaklı Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) Parsel Tahsis Sözleşmeleri İmza Töreni gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, kentteki bir otelde düzenlenen törende, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Projeyle ilgili büyük bir heyecan hissettiğini dile getiren Gizligider, şöyle konuştu:

"Nevşehir'de uygulanacak model, kanun değişikliğiyle bundan sonra organize tarım bölgesi adıyla tüm Türkiye'de uygulanacak. Bu hizmetler kol kola oluyor. Bölünürsek yok oluruz, bölüşürsek çok oluruz. Öyle ki seçildiği alan itibarıyla Kayseri ve Nevşehir'in ortak noktası. Bu yatırım sadece Nevşehir'in değil, aynı zamanda Kırşehir'in ve Kayseri'nin yatırımı. Başta turizm bölgesi olmak üzere en yakın büyükşehir Kayseri ve Ankara olmak üzere millete vaadimiz olan organize tarım bölgeleri politikamızın da en somut göstergesi olacak. Bu proje son derece önemli. Son 50 yılda belki de Nevşehir'in aldığı en büyük yatırım olacak. Bölgeye ve Türkiye'ye örnek olması, istihdamı ve dengeli büyümesiyle hayırlı bir günde bu müjdeyi sizlerle paylaştık. Her zerremde heyecanı hissediyorum, yeni müjdelerle sizin karşınızda olmaya devam edeceğiz."

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da Türk milletinin refah ve huzuru için çalışmaların tüm alanlarda sürdüğünü belirtti.

Savunma sanayi başta olmak üzere farklı alanlarda gelişmeleri önemsediklerini ifade eden Akar, "2 bin 500 yıllık şanlı tarihimize yakışır şekilde çalışmalarımız sürüyor. Allah'ın izniyle asil milletimizin sevgi ve duasıyla başaracağız. Çok daha ileri ufuklara doğru yürümeye devam edeceğiz. Büyük bir coğrafyadayız, genç ve dinamik nüfusumuz, etkin, caydırıcı ve saygın ordumuz, çok seçkin medeniyetimiz var." diye konuştu.

Vali Ali Fidan ise tarım sektörünün daha verimli, sürdürülebilir ve rekabetçi hale getirilmesi için hayata geçirilen projenin ülke tarımı ve ekonomisi adına büyük bir adım olduğunu söyledi.