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        Nevşehir'de iftara yetişemeyen sürücülere su ve hurma ikram edildi

        Nevşehir'de gençler, iftar vakti yolda olan sürücülere hurma ve su ikramında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 20:20 Güncelleme: 01.03.2025 - 20:29
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        Nevşehir'de iftara yetişemeyen sürücülere su ve hurma ikram edildi
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        Nevşehir'de gençler, iftar vakti yolda olan sürücülere hurma ve su ikramında bulundu.

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Nevşehir İnsani Yardım Derneğinin gençlik oluşumu Genç İHH gönüllüleri, ramazan ayı dolayısıyla iftar vaktinde hala yolda olan sürücüleri yalnız bırakmadı.

        Kentin işlek yollarından Lale ve Osmanlı caddelerinde trafik ışıklarının bulunduğu alanda konuşlanan gönüllüler, akşam ezanının okunmasının ardından sürücülere su ve hurma dağıttı.

        Genç İHH İl Başkanı Halil Arı, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatın her alanının başkalarına iyilik yapmak için fırsatlar sunduğunu belirtti.

        Arı, yapılan ikramlarla ilgili, "Akşam ezanı okunmasına rağmen henüz orucunu açamamış, yolda kalan hemşehrilerimize yardım etmek istedik. Gönüllü gençlerimiz, trafik ışıklarında bekleyerek araç sürücülerine ikramda bulundu. Yılın her gününde olduğu gibi ramazan ayında da iyilik çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

        Vatandaşlar, ikramda bulunan gençlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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