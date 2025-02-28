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        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Kapadokya Üniversitesi'nde konferansta konuştu:

        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "40 yıldan beri bu milletin başına bela olan terör musibetini sonlandıracağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 21:00 Güncelleme: 28.02.2025 - 21:00
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        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Kapadokya Üniversitesi'nde konferansta konuştu:
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        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, "40 yıldan beri bu milletin başına bela olan terör musibetini sonlandıracağız." dedi.

        Akar, Kapadokya Üniversitesi (KÜN) Oktay Sinanoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye'nin Savunma ve Güvenlik Meseleleri" konulu konferansta, Türkiye'nin teröre karşı mücadeleyi açık ve şeffaf şekilde başarıyla sürdürdüğünü söyledi.

        Türkiye'nin son yıllardaki başarılı hamleleriyle uluslararası camiada özne devlet konumuna geldiğini vurgulayan Akar, terör yok edilinceye kadar mücadelenin devam edeceğini dile getirdi.

        Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısını değerlendiren Akar, şöyle konuştu:

        "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele devam edecek. 40 yıldan beri bu milletin başına bela olan terör musibetini sonlandıracağız. Dün bir açıklama yapıldı. Bu bir af, taviz değildir, iddialarımızdan vazgeçmek asla değildir. Terörle mücadele ve terörün bitmesi esastır. Şu anda arazide silahlar elinde olduğu müddetçe Mehmetçik operasyonlarını sürdürmeye devam edecek. Türkiye Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Barış Kalkanı harekatlarıyla orada terörle mücadeleye devam etti. Şam hükümetine, hiçbir silahlı grubun kontrol dışında Suriye'nin kuzeyinde bulunmasına müsaade etmeyeceğimizi, arkasında kim olursa olsun mücadelemizi sürdüreceğimizi açık bir dille ortaya koyduk."

        Öğrencilere yerli ve milli üretimin önemini anlatan Akar, güçlü Türkiye'ye azim ve gayretle daha çok çalışarak ulaşılacağını dile getirdi.

        Akar, savunma sanayisinde atılan güçlü adımlar sayesinde Mehmetçiğin ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 80'inin milli ve yerli imkanlarla karşılanabilir hale gelmesinin onur ve gururunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

        Programa, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, üniversitenin akademik ve idari personeli, öğrenciler ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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