Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'deki cami ve mescitler ramazan ayında gül kokacak

        Nevşehir Belediyesi ekipleri, kentteki cami ve mescitlerin iç mekanlarına tulumbalarla gül suyu sıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 09:16 Güncelleme: 01.03.2025 - 09:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'deki cami ve mescitler ramazan ayında gül kokacak
        ABONE OL

        Nevşehir Belediyesi ekipleri, kentteki cami ve mescitlerin iç mekanlarına tulumbalarla gül suyu sıktı.

        Temizlik İşleri Müdürlüğünce oluşturulan ekipler, ramazan ayı dolayısıyla kent merkezinde tüm cami ve mescitlerde çalışma yaptı.

        Ekipler, ibadethanelerin namaz vakitlerinde cemaati gül kokularıyla karşılaması amacıyla sırtlarına aldıkları tulumbalarla iç mekanlara gül suyu sıktı.

        Çalışmada, yaklaşık 200 kilogram gül suyunun kullanıldığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        Beyaz Saray'da tarihi tartışma
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Trump ile Zelenskiy arasındaki tartışmanın gelişimi
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        Polise cinsel saldırıdan 10 yıl 6 ay hapis! Genç kadın beraat etti!
        5 bölgede yağış var... Bugün hava nasıl olacak?
        5 bölgede yağış var... Bugün hava nasıl olacak?
        Korkunç ölüm! Genç kadın 14. kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Korkunç ölüm! Genç kadın 14. kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Merkez Bankası'ndan döviz kredilerinde sıkılaşma adımı
        Merkez Bankası'ndan döviz kredilerinde sıkılaşma adımı
        Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrıldı
        Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrıldı
        Skandal tartışmanın yankıları
        Skandal tartışmanın yankıları
        Sahurdan iftara enerjik kalmanın sırları!
        Sahurdan iftara enerjik kalmanın sırları!
        Avrupa Birliği: Yeni bir lidere ihtiyaç var
        Avrupa Birliği: Yeni bir lidere ihtiyaç var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık yeni safhaya geçildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık yeni safhaya geçildi
        Martenitsa bilekliği takıyorsanız bu kurala uyun!
        Martenitsa bilekliği takıyorsanız bu kurala uyun!
        Paul McCartney'nin kayıp bas gitarı ve 'gizemli' kayıp enstrümanlar
        Paul McCartney'nin kayıp bas gitarı ve 'gizemli' kayıp enstrümanlar
        Tahkim'den Okan Buruk ve Mourinho kararı!
        Tahkim'den Okan Buruk ve Mourinho kararı!
        Sallai'den G.Saray itirafı!
        Sallai'den G.Saray itirafı!
        Mou'dan G.Saray'a tazminat davası!
        Mou'dan G.Saray'a tazminat davası!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!

        Benzer Haberler

        Kozaklı Jeotermal Isıtmalı Sera OTB Parsel Tahsis Sözleşmeleri İmza Töreni...
        Kozaklı Jeotermal Isıtmalı Sera OTB Parsel Tahsis Sözleşmeleri İmza Töreni...
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Kapadokya Üniversitesi'nde konfe...
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Kapadokya Üniversitesi'nde konfe...
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Nevşehir'de konuştu:
        TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar, Nevşehir'de konuştu:
        Nevşehir'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık güvenlik kamerasında
        Nevşehir'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık güvenlik kamerasında
        Nevşehir'de özel halk otobüsleri denetlendi
        Nevşehir'de özel halk otobüsleri denetlendi
        Nevşehir İl Müftüsü Güzel'den ramazan ayı açıklaması
        Nevşehir İl Müftüsü Güzel'den ramazan ayı açıklaması