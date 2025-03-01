Nevşehir'deki cami ve mescitler ramazan ayında gül kokacak
Nevşehir Belediyesi ekipleri, kentteki cami ve mescitlerin iç mekanlarına tulumbalarla gül suyu sıktı.
Nevşehir Belediyesi ekipleri, kentteki cami ve mescitlerin iç mekanlarına tulumbalarla gül suyu sıktı.
Temizlik İşleri Müdürlüğünce oluşturulan ekipler, ramazan ayı dolayısıyla kent merkezinde tüm cami ve mescitlerde çalışma yaptı.
Ekipler, ibadethanelerin namaz vakitlerinde cemaati gül kokularıyla karşılaması amacıyla sırtlarına aldıkları tulumbalarla iç mekanlara gül suyu sıktı.
Çalışmada, yaklaşık 200 kilogram gül suyunun kullanıldığı öğrenildi.
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