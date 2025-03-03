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        Nevşehir'de TÜGVA'nın İhtisas Akademi Projesi kapsamında program düzenlendi

        Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) İhtisas Akademi Projesi kapsamında Nevşehir'de "Kültürel İktidar" konulu program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 10:50 Güncelleme: 03.03.2025 - 11:12
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        Nevşehir'de TÜGVA'nın İhtisas Akademi Projesi kapsamında program düzenlendi
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        Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) İhtisas Akademi Projesi kapsamında Nevşehir'de "Kültürel İktidar" konulu program düzenlendi.

        TÜGVA Nevşehir Şubesi tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi Şehit Eren Bülbül Konferans Salonundaki program slayt gösteri ile başladı.

        NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki siyasi sürecin Türkiye'nin yakın tarihine yaptığı olumlu etkileri anlattı.

        Soru-cevap kısmının ardından, bilgi yarışmasında başarılı olan üniversite öğrencisine tablet hediye edildi.

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