Nevşehir'de TÜGVA'nın İhtisas Akademi Projesi kapsamında program düzenlendi

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki siyasi sürecin Türkiye'nin yakın tarihine yaptığı olumlu etkileri anlattı.

TÜGVA Nevşehir Şubesi tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Eğitim Fakültesi Şehit Eren Bülbül Konferans Salonundaki program slayt gösteri ile başladı.

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